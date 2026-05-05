BUSCAN A NAHUA SANTOS RIQUELME Y A SU PADRE, INVOLUCRADO EN UN INTENTO DE HOMICIDIO

Este lunes, desde la vecina provincia de Corrientes, activaron el programa Alerta Sofía, el sistema de emergencia nacional para la búsqueda de menores desaparecidos.

El operativo se centra en la localización de Santos Riquelme Nahua, un niño que fue sustraído por su padre, Yosias Santos Regis, de 29 años, en medio de un violento episodio ocurrido en la localidad de Esquina.

El hecho se registró durante la noche del domingo, aproximadamente a las 21:30, en una vivienda situada sobre la calle Pujol al 1900, en el barrio Manzini. Según la reconstrucción de la Policía de Corrientes, varias personas se encontraban reunidas en el lugar cuando arribó Santos Regis, conocido en la zona como «El Brasilero», acompañado por el menor, con el objetivo de hablar con su ex pareja y madre del niño.

En circunstancias que aún son materia de investigación, el sujeto inició una discusión que terminó en violencia armada. Santos Regis está acusado de haber disparado contra un hombre que se encontraba en el domicilio, antes de darse a la fuga junto a su hijo.

La Justicia correntina inició de inmediato dos líneas de investigación paralelas: una por tentativa de homicidio, encabezada por la fiscalía de turno, y otra bajo la órbita de la Alerta Sofía, orientada exclusivamente a la localización, resguardo e integridad física del menor de edad, ante el temor de que su vida o salud puedan estar en riesgo.

La prioridad actual de la fuerza, tanto la correntina como la chaqueña (y la del resto del país) es hallar a Nahuá, quien fue visto por última vez este domingo 3 de mayo cuando su padre lo llevó de la casa. El pequeño tiene seis años, cabello rubio y con rulitos, ojos claros y tez blanca.

Se ruega a la comunidad que llame al 911 ante cualquier información relacionada al paradero del niño que facilite su hallazgo, así como sobre Yosia Santos Regis.