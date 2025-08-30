RESISTENCIA MUJER SALÍA DE UNA CASA AJENA CON ELEMENTOS ROBADOS
La propietaria de los objetos realizò la denuncia.
A las 05:40, efectivos de la Comisaría Primera de Resistencia realizaban sus recorridas, al llegar a Avenida Chaco N° 265, los efectivos observaron a una mujer saltando la reja frontal de una vivienda. Se procedió a la demora de una mujer de 28 años.
En su poder secuestraron un cargador y un teléfono celular Samsung modelo A06. La propietaria de los elementos, de 50 años, manifestó que los objetos fueron sustraídos del interior de la vivienda, específicamente desde una mesa en el living, tras ingresar por una ventana abierta.
La damnificada radicó la denuncia penal, y la Fiscalía de Investigación Penal N° 02, a cargo de la Dra. Ana Graciela González de Pacce, dispuso la notificación de aprehensión de la mujer en la causa supuesta tentativa de hurto.