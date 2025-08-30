SECCIÓN SALVAMENTO RESCATAN A UN GATO QUE QUEDÓ ATRAPADO EN LA ALTURA DE UN ARBOL

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Esta tarde los efectivos dependientes de la División Bomberos se hicieron presentes en la Calle Cuba, del Barrio Villa Facundo, donde el felino se encontraba en esa situación.

Cerca de las 16 los uniformados se abocaron a las tareas correspondientes a los fines de rescatar al animal y ponerlo a salvo, por lo que usaron una escalera, para poder llegar a la altura adecuada.

Finalmente, los rescatistas pudieron descender al gato sin registrarte ningún incidente.

