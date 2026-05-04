SERVICIOS PÚBLICOS INTENSIFICA LOS CORTES DE PASTO EN LOS ACCESOS A LA CIUDAD

En la mañana de este lunes 4 de mayo, personal de Servicios Públicos llevó adelante una importante intervención realizando el desmalezado en el acceso principal a la ciudad.

Un equipo de motoguadañistas trabaja mejorando la vista y la estética de este sector, un lugar muy elegido por vecinos y visitantes durante los fines de semana.

Desde la Secretaría se busca mantener este espacio en óptimas condiciones, no solo con el corte de pasto, sino también mediante la reparación y mantenimiento de luminarias.

Relacionado