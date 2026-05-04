GENERAL SAN MARTÍN AGENTES RECUPERARON BIENES SUSTRAIDOS DE UNA VIVIENDA

Los elementos habían sido robados de una casa durante la madrugada. Los bienes fueron encontrados en una zona boscosa.

Efectivos de la División de Investigaciones Complejas Interior de General San Martín recuperaron este lunes en horas del mediodía varios objetos robados en el marco de una causa por “supuesto robo”, tras un operativo realizado en inmediaciones de la avenida Bicentenario del Plata de esa ciudad.

El hecho fue denunciado por una mujer de 40, quien manifestó que durante la madrugada, personas desconocidas ingresaron a su domicilio tras violentar una ventana. Del lugar sustrajeron sillas de plástico, una notebook con su cargador, varios metros de cables, herramientas, prendas de vestir entre otros elementos.

A partir de tareas investigativas, el personal tomó conocimiento de la presencia de dos hombres que se internaban en una zona boscosa cercana y llevaban diversos objetos.

Ante esa situación, se realizó un rastrillaje a pie, y lograron encontrar entre las malezas varios de los elementos denunciados como sustraídos, entre ellos sillas, prendas de vestir, un alargue eléctrico y una mesa pequeña.

Los objetos fueron formalmente secuestrados y, por disposición del Equipo Fiscal N° 1 a cargo del doctor Guillermo Orlando Codutti, fueron devueltos a la damnificada previa acreditación de propiedad.

En tanto, continúan las tareas investigativas para identificar y dar con los presuntos autores del hecho.

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