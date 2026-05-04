RESISTENCIA: AVANZA LA RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE LA AVENIDA SOBERANÍA

El Gobierno provincial junto a la Municipalidad de Resistencia, continúan con los trabajos de reconstrucción integral de la avenida Soberanía Nacional, una obra de gran magnitud que apunta a mejorar la movilidad urbana, fortalecer la conectividad y brindar mayor seguridad vial a vecinos y conductores.

En el inicio de la semana, los equipos técnicos intensificaron las tareas en distintos frentes de obra, donde actualmente se ejecuta la colocación de RDC (relleno de densidad controlada), un material fundamental para garantizar la estabilidad de la base. Estos trabajos forman parte de la primera etapa del proyecto, que se centra en el bacheo profundo y la recuperación estructural de la calzada, atendiendo sectores que presentaban un avanzado deterioro.

La obra contempla una intervención completa de la traza, que incluye no solo la reconstrucción del paquete estructural del pavimento, sino también la optimización del sistema de desagües pluviales para evitar anegamientos, la ejecución de nuevas capas de rodamiento, la señalización horizontal y vertical, y la adecuación de banquinas y accesos. Todo ello permitirá mejorar la circulación vehicular, reducir tiempos de traslado y brindar mayor seguridad tanto a conductores como a peatones.

Desde el Gobierno provincial destacaron que esta obra forma parte de un plan integral de infraestructura urbana que busca recuperar arterias clave de la ciudad, priorizando aquellas con alto tránsito y fuerte impacto en la vida cotidiana de los vecinos. En ese sentido, remarcaron el trabajo coordinado con la Municipalidad de Resistencia, que permite optimizar recursos, planificar de manera eficiente y dar respuestas concretas a las demandas de la comunidad.

La avenida Soberanía Nacional constituye un corredor fundamental dentro del entramado urbano, conectando distintos barrios y facilitando el acceso a zonas comerciales, educativas y de servicios. Su puesta en valor no solo mejorará la transitabilidad, sino que también potenciará el desarrollo económico y social de la zona.

Desde el gobierno provincial junto a la municipalidad, remarcaron que se seguirá invirtiendo en infraestructura porque mejorar caminos es también conectar personas y potenciar el desarrollo de toda la comunidad.

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