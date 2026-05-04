Después de 30 años de actividad, cerró una fábrica de suelas y quedaron 40 empleados en la calle

«Una vez que cada uno tuvo su telegrama en mano, les pidió que vuelvan a trabajar en negro para levantar la fábrica. Los trabajadores aceptaron, algunos mayores, con mucha antigüedad en la empresa, quisieron poner el hombro porque lo conocían algunos de hacía casi tres décadas», relató el delegado gremial.

«El dueño, el ingeniero químico Rodolfo Polero les prometió que les iba a pagar, pero no les pagó nada», señaló.

En vez, Polero simplemente «desapareció, dejo solos a sus empleados, gente que tiene familia y no le importó nada», sentenció Pitkard, quien hizo no tar que «esta empresa está concursada y él comenzó a desmantelar la empresa», antes de que la Justicia tome cartas en el asunto.

Mientras tanto, decenas de trabajadores que intentaron salvar la fábrica aún con condiciones de contratación degradadas, quedaron en la puerta, del lado de afuera de la fábrica ubicada en barrio de San Vicente de la ciudad de Córdoba.

«Gomas Gaspar les debe el aguinaldo, un mes y medio trabajado, además de la indemnización», resumió Pitkard.

Los trabajadores reclaman el pago de sus salarios

Fabián Córdoba trabajó durante 18 años en la planta de Gomas Gaspar, principalmente en el sector prensa, pero contó: «iba al sector donde me necesitaban».

Hoy en día la empresa ni siquiera le atiende el teléfono, y el operario tuvo que recurrir a la ayuda de su familia para cubrir los gastos de su casa, y de la medicación de su mujer, que desde 2020 tiene movilidad reducida y gasta $250.000 mensuales en remedios.

«No cobramos nada, necesito juntar la plata para los remedios. Mis hijos no me pueden ayudar, mi mamá y mis hermanos me dan una mano, pero no puedo pedirles más«, señaló el hombre.

Parecido es el caso de Carlos, que después de 13 años vio esfumarse su trabajo en un momento crucial para su familia, con un bebé en camino.

«Tengo un hijo de 13 años, una nena de 7, un varón de un año y medio y otro hijo en camino. Me parece muy injusto lo que nos hizo el dueño, habernos despedido de esa manera. Se cree impune, nos cerró la puerta y nos dijo ‘arréglense como puedan’«, señaló.

«Nos mandó el telegrama, nos pidió que siguiéramos trabajando y nunca nos pagó. Teníamos que venir y después salir a hacer changas porque no nos daba ni un peso. Es impresionante la impunidad que tuvo con nosotros«, sentenció el operario.

«En la empresa nadie los atiende, no hay a quién reclamar», convino este lunes el delegado Pitkard en declaraciones radiales.