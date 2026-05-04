CONTRATISTA DECLARÓ QUE MANUEL ADORNI PAGÓ US$245.000 EN EFECTIVO POR REFACCIONES EN SU CASA DE INDIO CUA
El jefe de Gabinete se construyó hasta una cascada, según deslizaron fuentes judiciales, y entregó el dinero directamente “en mano”.
En el marco de la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito, un contratista aseguró haber recibido un pago en efectivo de 245.000 dólares por trabajos de remodelación en una propiedad vinculada al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el barrio privado Indio Cua.
La declaración testimonial fue realizada ante el fiscal federal Gerardo Pollicita por el constructor Matías Tabar, quien detalló que el dinero le fue entregado directamente “en mano” y sin emisión de facturas por los trabajos realizados, según indicaron fuentes judiciales.
Pisos y baños nuevos, piscina y cascada, las refacciones de la casa de Manuel Adorni
De acuerdo con su testimonio, las obras incluyeron intervenciones integrales en la vivienda, como la construcción de pisos y paredes nuevas, artefactos de baños, la instalación de una piscina y la incorporación de una cascada en el jardín. También se sumaron mejoras en cocina, baños y otros sectores de la propiedad.
El contratista sostuvo que “todo se pagó cash, de contado”, en referencia a la modalidad de pago por los trabajos que se realizaron en la casa.
La vivienda investigada está ubicada en un country del partido bonaerense de Exaltación de la Cruz, cuenta con aproximadamente 400 metros cuadrados y figura a nombre de Bettina Angeletti, esposa del funcionario, según los registros.
Según la información incorporada en la causa, la propiedad habría sido adquirida en 2024 por un valor cercano a los 120.000 dólares, una cifra inferior al monto que, según el testimonio, se destinó posteriormente a su remodelación.
En su declaración, Tabar aportó además documentación, registros de gastos, imágenes y videos del avance de obra, material que quedó incorporado al expediente judicial y será evaluado por la fiscalía. También aportó su teléfono celular donde constan llamadas y mensajes vinculadas a las reformas de la casa.