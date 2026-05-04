RESISTENCIA AGENTES RECUPERARON UNA MOTOCICLETA TRAS UN CONTROL POLICIAL

El rodado tenía pedido de secuestro activo.

Este lunes, alrededor de las 13, efectivos de la División Sustracción Vehicular, secuestraron una motocicleta que registraba pedido de secuestro activo por una causa por “Supuesto hurto”.

El procedimiento se llevó a cabo en calle Juan de la Cruz Navarro en el barrio 17 de Julio, tras tareas investigativas y de averiguaciones en el “padrón motovehicular”. En el lugar, se secuestró una motocicleta marca Yamaha de 125cc.

Al verificar las numeraciones de motor y chasis, se estableció que el rodado presentaba un pedido de secuestro activo desde el día 30 de abril de 2026, en el marco de una causa por “supuesto hurto”, con intervención de la Comisaría Tercera Metropolitana.

El vehículo fue secuestrado y trasladado a la comisaria, donde continuarán las actuaciones correspondientes para su restitución al propietario.

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