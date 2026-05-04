RESISTENCIA AGENTES RESGUARDARON A UN PERRO EN ESTADO DE ABANDONO

El animal fue trasladado para que tenga una mejor atención.

Este lunes, alrededor de las 16, efectivos de la Comisaria Quinta Metropolitana acudieron en un domicilio ubicado en inmediaciones de pasaje Dodero y calle 26en la zona sur de Resistencia, tras un aviso sobre la presencia de un perro en estado de abandono.

Al arribar al lugar, los agentes se entrevistaron con un hombre de 39 años, quien manifestó ser el propietario del animal y señaló que, debido a su situación laboral y económica, no contaba con los recursos necesarios para brindarle el cuidado correspondiente, lo cual accedió de manera voluntaria que el animal sea asistido.

Ante esta situación, se dio intervención a la fundación protectora “Fundación 4 Patitas” quienes se hicieron presentes y trasladaron al can, un macho de tamaño mediano y pelaje marrón que presentaba pérdida de pelo en gran parte de su cuerpo, a fin de que reciba atención veterinaria.

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