CORONEL DU GRATY AGENTES RECUPERAN OBJETOS ROBADOS DE UNA FERRETERÍA

Los efectivos encontraron los elementos ocultos en una zona boscosa. Los autores se encuentran detenidos.

Efectivos esclarecieron un hecho denunciado por una comerciante de 52 años, propietaria de una ferretería. La damnificada informó que durante la madrugada del pasado sábado 2 de mayo, varias personas ingresaron al local tras dañar el vidrio de la puerta de acceso y sustrajeron varias cubiertas, cámaras de motocicleta y una caja registradora sin dinero.

A partir de tareas investigativas realizadas por personal del Servicio Externo, se logró establecer que dos hombres de 30 y 39 años, ya se encontraban detenidos en una causa por “Supuesto Robo”.

Por otra parte, los agentes llevaron adelante un rastrillaje en una zona boscosa de los barrios 25 de Mayo, donde lograron encontrar los elementos sustraídos ocultos entre las malezas, y procedieron al formal secuestro.

Por disposición de la Fiscalía interviniente, ambos fueron notificados de su aprehensión en la causa, mientras que los bienes recuperados fueron restituidos a la damnificada, previa acreditación de sus pertenencias.

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