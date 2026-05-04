RETIRAN ASENTAMIENTO IRREGULAR EN LA LAGUNA ARGÜELLO, TRAS UN OPERATIVO CONJUNTO ENTRE APA Y LA POLICÍA DEL CHACO

La intervención se realizó en Villa Prosperidad, en Resistencia, tras denuncias de vecinos y en el marco de una estrategia para preservar espacios públicos y los recursos hídricos.

En un operativo articulado entre la Administración Provincial del Agua (APA) y la Policía de la Provincia del Chaco, se procedió al retiro de un asentamiento irregular ubicado sobre la costa de la Laguna Argüello, en Villa Prosperidad de la ciudad de Resistencia.

El procedimiento tuvo lugar en inmediaciones de las calles León Zorrilla y Sargento Cabral, donde equipos técnicos de la APA, junto a distintas unidades policiales, llevaron adelante la intervención en respuesta a múltiples denuncias realizadas por vecinos de la zona.

El coordinador del Centro de Denuncias de la APA, José Escalante, señaló que, según manifestaron los residentes del sector, las personas asentadas en el lugar habrían desarrollado de manera sistemática actividades delictivas, lo que motivó la actuación conjunta de los organismos provinciales.

El operativo contó con la participación de efectivos de la Comisaría Octava, el Grupo de Operaciones Motorizadas (COM) y la Patrulla Preventiva de la Policía del Chaco, quienes desplegaron un trabajo coordinado para garantizar el retiro del asentamiento y resguardar la seguridad en el área.

Desde el organismo provincial destacaron que este tipo de acciones forman parte de una estrategia integral orientada a preservar los espacios públicos, proteger los recursos hídricos y garantizar condiciones de convivencia seguras para los vecinos.

Asimismo, remarcaron que la articulación interinstitucional se consolida como una política de Estado para prevenir ocupaciones ilegales en zonas protegidas, optimizar recursos y fortalecer la capacidad de respuesta ante este tipo de situaciones.

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