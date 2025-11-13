SERVICIOS PÚBLICOS AVANZA CON LA LIMPIEZA Y SANEAMIENTO DE LOS CANALES EVACUADORES DE AGUAS PLUVIALES
La Secretaría de Servicios Públicos continúa desarrollando tareas de limpieza y acondicionamiento en la extensa red de canales encargados de evacuar las aguas pluviales de la ciudad.
En esta oportunidad, los trabajos se realizaron sobre el canal de la Diagonal Eva Perón, donde se retiraron malezas y totoras que obstaculizaban el normal escurrimiento del agua producto de las lluvias .
Desde el área señalaron que “venimos trabajando de manera constante en la limpieza y mantenimiento de los canales, especialmente en este período estival en el que suelen registrarse precipitaciones intensas. Nuestro objetivo es estar preparados para evitar inconvenientes y garantizar un correcto drenaje del agua”.
Asimismo, informaron que ya se encuentra en funcionamiento el canal de la calle Maradona, que se conecta directamente con el canal principal de la avenida Güemes, logrando un mejor escurrimiento del agua en la zona de España y Maradona, donde no se registraron acumulaciones pese a las últimas lluvias .
El municipio reafirma su compromiso con el mantenimiento de la infraestructura pluvial, cuidando el bienestar de todos los vecinos de Juan José Castelli