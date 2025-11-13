HALLARON ELEMENTOS SUSTRAÍDOS E IDENTIFICARON A SU AUTOR

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Los bienes fueron secuestrados y puestos ante la justicia.

Los efectivos de la División Delitos Contra la Propiedad desplegaron tareas investigativas a raíz de la denuncia de una mujer de 33 años. Informó que el fin de semana personas extrañas ingresaron a su domicilio del barrio UPCP y se llevaron una bicicleta, un televisor y un teléfono celular.

Mediante la verificación de las cámaras de seguridad de la zona identificaron al supuesto autor, y gracias a los patrullajes investigativos supieron que el implicado habría guardado los bienes en la casa de su pareja actual, dentro del mismo barrio.

Los agentes localizaron la vivienda y allí se entrevistaron con una ciudadana de 51 años que hizo entrega voluntaria de los bienes buscados, los secuestraron y los trasladaron a la dependencia policial.

Finalmente la fiscalía en turno dispuso que se instruyan actuaciones por Supuesto Robo, los bienes fueron devueltos a su propietaria. El autor fue identificado y no se descarta su pronta captura.

