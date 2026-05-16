PAMPA DEL INDIO: ZDERO INAUGURÓ LA NUEVA DIVISIÓN RURAL Y ENTREGÓ EQUIPAMIENTO PARA FORTALECER LA SEGURIDAD

Este sábado, el gobernador Leandro Zdero habilitó en la Chacra 48 del predio rural de Pampa del Indio las refacciones y ampliación de la División Rural, junto con la entrega de equipamiento y un patrullero destinado a reforzar el trabajo policial en la zona.

Durante el acto, el mandatario provincial reafirmó el rumbo de su gestión en materia de seguridad y destacó la puesta en marcha del plan integral que ordena la provincia. “Reafirmamos el compromiso de seguir trabajando por la seguridad de los chaqueños”, expresó.

En ese sentido, aseguró que desde el inicio de la gestión se avanzó hacia “un norte seguro” para que los ciudadanos puedan vivir en paz. “Hemos dado vuelta la página con un plan de seguridad pública que antes no existía”, sostuvo.

Además, Zdero remarcó las medidas adoptadas respecto a los cortes de calles y rutas. “Uno puede reclamar y manifestarse, pero al costado, sin interrumpir el tránsito, porque eso fue una decisión de Estado”, afirmó.

Por otra parte, destacó que el fortalecimiento de la Policía también implica más recursos humanos y formación. “Abrimos la Escuela de Policía, formamos a nuestros agentes y vamos incorporando más recursos humanos a las fuerzas”, señaló, subrayando que la nueva División Rural forma parte de una política integral que abarca la seguridad urbana y rural, el combate al narcotráfico y la recuperación de la confianza entre la fuerza y la sociedad.

En tanto, el ministro de Seguridad, Hugo Matkovich, valoró la concreción de la obra y destacó el cumplimiento de los compromisos asumidos con la comunidad. “Estamos muy contentos de estar en Pampa del Indio porque estamos cumpliendo un compromiso que habíamos asumido”, manifestó.

Asimismo, remarcó el trabajo articulado entre el Gobierno provincial, la Policía y la comunidad. “Cuando hay un objetivo claro y compartido, hay que dejar de lado diferencias para trabajar por el bien común”, afirmó.

Por su parte, el jefe de la Policía del Chaco, Fernando Romero, explicó que la dependencia dejó de funcionar como destacamento para convertirse en División Rural, lo que implica una mejora institucional y operativa. “Elevar de categoría un destacamento a División Rural significa incremento de personal”, expresó, destacando además las particularidades y exigencias de la labor policial rural.

Los trabajos se realizaron sobre un edificio de 106 metros cuadrados que permanecía abandonado y que fue reacondicionado para mejorar las condiciones de habitabilidad y trabajo del personal policial. Las tareas incluyeron renovación parcial del techo, colocación de puertas y ventanas nuevas, reparación de cielorrasos, trabajos eléctricos y sanitarios, ejecución de contrapisos, pintura general e incorporación de aire acondicionado y mobiliario.

Además, se entregó una escopeta con cartuchos antitumulto y de propósito general, junto con cuatro chalecos balísticos nivel RB3 con sus respectivos accesorios, fortaleciendo de manera directa el servicio policial y la seguridad de los vecinos de Pampa del Indio y zonas rurales aledañas.

Acompañaron al Gobernador el subjefe de Policía, Manuel Victoriano Silva; el director ejecutivo del CEAC, Cristian Antonio Durand; la directora general de Seguridad Rural y Ambiental, Claudia Lucena; y el jefe del Departamento de Seguridad Rural de General San Martín, Eric Saúl Martínez.

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