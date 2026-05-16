105 AÑOS: UN ANIVERSARIO MARCADO POR EL AGUA POTABLE EN LOS HOGARES, LA LUZ Y NUEVAS OBRAS PARA NAPENAY

”105 años de vida y hoy las familias tienen agua potable en su casa. ¡Qué gestión por Dios! Gracias Gobernador – expresó muy emocionado el intendente Javier Ayala”.

Esta noche, el gobernador Leandro Zdero encabezó el acto aniversario de Napenay junto al intendente local, autoridades provinciales, instituciones y vecinos de la comunidad. Durante la jornada se realizaron importantes anuncios, entrega de elementos y herramientas para instituciones y vecinos, además de guardapolvos para estudiantes de la comunidad.

En su discurso, el mandatario provincial destacó el valor del trabajo y el esfuerzo colectivo para el crecimiento de las comunidades. “En esta provincia hay gente que entiende que se sale adelante de la mano del trabajo. No hay sociedad en el mundo que espere que algo caiga de arriba, sino que es con esfuerzo”, expresó. Asimismo, remarcó el acompañamiento del Gobierno provincial al sector productivo y al desarrollo económico del Chaco. “Si le va bien al campo, nos va bien a todos los chaqueños”, sostuvo, al tiempo que valoró la llegada de inversiones y nuevas empresas a la provincia.

En ese contexto, Zdero anunció también la firma de un convenio para culminar el pavimento de la avenida que conduce al Monumento a la Madre, una obra esperada por los vecinos de la localidad. “Mi compromiso es seguir trabajando y apostando al crecimiento de Napenay”, manifestó.

Por su parte, el intendente de Napenay agradeció el acompañamiento del Gobierno provincial y resaltó las obras concretadas durante el último tiempo. Entre ellas, destacó la ampliación de la red de agua potable que permitió que más de mil familias cuenten hoy con el servicio en sus hogares.

“Hoy las familias tienen agua potable en su casa. Qué gestión, por Dios. Gracias gobernador”, expresó emocionado el jefe comunal, al tiempo que adelantó que antes de fin de año el objetivo es alcanzar el 100% de cobertura de agua potable en la localidad.

Además, valoró la llegada de nuevos servicios y mejoras institucionales, como la inauguración de la oficina comercial de Sameep y el fortalecimiento del Registro Civil local, lo que permitirá a los vecinos realizar distintos trámites sin necesidad de trasladarse a otras ciudades.

Durante el acto también se puso en valor el crecimiento del deporte local y el trabajo de los clubes de la comunidad, como ser el ascenso del Club Napenay. En ese sentido, el intendente destacó el presente del club deportivo de la localidad y el esfuerzo realizado para fortalecer las instalaciones deportivas y fomentar la participación de jóvenes en la liga de fútbol.

Durante el acto, también se entregaron reconocimientos a pobladores de la localidad y finalmente, las autoridades ratificaron el compromiso de continuar trabajando de manera conjunta para seguir impulsando obras y mejoras para la comunidad. “Esto es un trabajo de todos, escuchando y trabajando junto a los vecinos”, concluyeron.

Acompañaron también el acto aniversario, el ministro de Gobierno Carim Peche; el diputado provincial Edgardo “Tati” Reguera; la directora de la Fundación Soy Chaco, María Martina; la subsecretaria de Asuntos Registrales, María de las Mercedes Marinich; el presidente de Sameep, Nicolás Diez; entre otros funcionarios provinciales y locales.

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