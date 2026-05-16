RESISTENCIA  DETUVIERON A UN HOMBRE ACUSADO DE AMENAZAR A SU EXPAREJA

La mujer denunció amenazas y el ingreso sin autorización a su domicilio.

Esta mañana, efectivos de la Comisaría Séptima intervinieron en un hecho de violencia de género ocurrido en el barrio 1000 Viviendas.

La intervención se dio tras un llamado al 911 que alertaba sobre un pedido de auxilio realizado por una mujer. Al llegar al lugar, la denunciante manifestó que su expareja, un hombre de 32 años, había ingresado sin autorización a su vivienda e intentó agredirla verbalmente con amenazas contra ella.

Luego de obtener las características del presunto autor, el personal policial realizó recorridas por la zona y logró localizarlo a pocas cuadras, procediendo a su demora y traslado para las actuaciones correspondientes.

La mujer radicó la denuncia formal y tomó intervención la Fiscalía de Género en turno, que dispuso la aprehensión del involucrado en la causa por supuesta violación de domicilio y amenazas en contexto de violencia de género.

Además, se dio intervención a la División Violencia Familiar y de Género para la entrega de un botón antipánico a la denunciante.

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