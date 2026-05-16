CHARADAI RESTITUYERON PERFILES METÁLICOS A SU LEGÍTIMO DUEÑO

Los mismos fueron sustraídos y comercializados indebidamente.

Hoy, alrededor de las 9, Personal de la Comisaría de Charadai intervino en un hecho de hurto ocurrido en un inmueble del barrio Evita, la denuncia fue realizada por el propietario, quien informó que al llegar a la casa descubrió la faltante de perfiles galvanizados que se encontraban guardados en el patio trasero. Según explicó, la vivienda está alquilada a trabajadores de una obra vial y ninguno de ellos pudo aportar datos sobre lo ocurrido.

A partir de las averiguaciones realizadas, los efectivos identificaron al presunto autor y lograron localizarlo. Posteriormente, se estableció que los perfiles habían sido vendidos a otro vecino, quien entregó voluntariamente los elementos y manifestó que había cortado parte del material para utilizarlo.

Finalmente, por disposición de la Fiscalía interviniente, el sospechoso de 31 años, quedó detenido en la causa por “Presunta Estafa” y los perfiles recuperados serán restituidos a su dueño.

Relacionado