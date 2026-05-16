RESISTENCIA  SUSTRAJO UNA BICICLETA Y ADEMAS TENIA PEDIDO ACTIVO DE APREHENSION

Rápida intervención de la División Patrulla Preventiva ante un hecho de hurto.

Hoy, alrededor de las 12, personal de la División Patrulla Preventiva acudió a un domicilio ubicado en avenida Arribalzaga y Fortín Aguilar tras un hecho de hurto, en el lugar hablaron con el dueño del inmueble, quien le manifestó que le sustrajeron su bicicleta playera, marca Kenneth de color blanco y negro desde adentro de su casa, también brindo características claves del supuesto autor del hecho.

Seguidamente, los uniformados se abocaron a realizar tareas investigativas y recorridas por la zona, sobre avenida Arribalzaga y Fortín Loma Negra divisaron a un sujeto con similares características a bordo de una bicicleta blanca y negra, precedieron a su demora y al secuestro en el lugar del biciclo, color blanco con negro. Al verificar los datos del demorado en el Sistema de Gestión Biométrica arrojo como resultado que posee un pedido de aprehensión por una causa de “Supuesto Encubrimiento”.

Finalmente, el hombre de 40 años de edad fue trasladado a la Comisaría Quinta para ser notificado de su nueva situación legal junto con el rodado secuestrado, el mismo será devuelto a su legítimo dueño bajo acta de reconocimiento.

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