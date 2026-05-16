UN EMPLEADO POLICIAL PERDIÓ LA VIDA EN UN SINIESTRO VIAL

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 148 de la Ruta Nacional N°16.

Este sábado, efectivos intervinieron en un accidente de tránsito fatal ocurrido sobre la Ruta Nacional N°16, a la altura del kilómetro 148, en jurisdicción de Machagai.

El siniestro fue protagonizado por una camioneta y una motocicleta, siendo esta última conducida por un empleado policial que perdió la vida en el lugar. La víctima cumplía funciones en la División Operaciones

Drogas Interior Sáenz Peña.

Tras el hecho, personal del Gabinete Científico y de Medicina Legal realizó las tareas periciales correspondientes. Según el informe médico, la causa de muerte fue producto de politraumatismos severos y traumatismo encéfalo craneano grave.

Además, se secuestraron elementos de interés para la causa y la fiscalía dispuso la entrega del cuerpo a sus familiares para los fines póstumos.

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