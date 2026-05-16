MADRE E HIJO FUERON LOCALIZADOS EN BUENOS AIRES TRAS LA ACTIVACIÓN DEL PROTOCOLO DE BÚSQUEDA

En el marco de una causa por “Supuesta Desaparición de Persona”, la Policía del Chaco confirmó este viernes la localización de una mujer de 35 años y su hijo de 4, quienes eran intensamente buscados tras la activación del Sistema Provincial de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (Sis.Pro.Bus.).

La investigación fue llevada adelante por personal de la División Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas, dependientes de la Dirección General de Investigaciones Criminales, en conjunto con la Comisaría de Chorotis y bajo intervención del Equipo Fiscal N° 3 de Villa Ángela.

A través de tareas investigativas, análisis de información e inteligencia criminal, los efectivos lograron establecer que ambos habrían abordado un transporte de larga distancia con destino a la provincia de Buenos Aires. Ante ello, se articuló de manera inmediata un trabajo coordinado con el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU).

Posteriormente, se determinó que la mujer y el menor se encontraban en el domicilio de un familiar, en jurisdicción de Moreno, provincia de Buenos Aires. Tras la coordinación con autoridades de la DDI de Moreno y por disposición del fiscal interviniente, se concretaron las medidas judiciales correspondientes.

Como resultado de las actuaciones, la magistratura dispuso la prisión domiciliaria de la mujer y el resguardo integral del menor, quien quedó bajo guarda provisoria y tutela de un familiar directo.

Finalmente, al lograrse la localización y protección de ambos, la Justicia ordenó la desactivación formal del Protocolo de Búsqueda de Personas.

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