VILLA ÁNGELA: ESTE LUNES 18 SE REALIZARÁ UN NUEVO OPERATIVO DE LA RED ESTRATÉGICA DE SALUD (RES)

El Gobierno provincial, a través del Ministerio de Salud y la Secretaría de Asuntos Estratégicos, llevará adelante este lunes 18 de mayo un nuevo Operativo RES (Red Estratégica de Salud) en la ciudad de Villa Ángela. La jornada se desarrollará desde las 9 Hs en el Hospital “Dr. Salvador Mazza”, con atención gratuita para vecinos de la localidad y zonas cercanas.

El coordinador del operativo, doctor Gerardo Delgado, informó que durante la jornada se brindarán múltiples prestaciones médicas y servicios sanitarios, con el objetivo de acercar atención integral a la comunidad. Entre las especialidades y servicios disponibles se encuentran clínica médica, pediatría, odontología, obstetricia, ginecología, cardiología, neumología, ecografías generales, vacunación a través del Programa de Inmunización, además de la presencia de los programas PRODICH y ÑACHEC.

Asimismo, se realizarán test rápidos de laboratorio para detección de HIV, sífilis y HPV.

Desde la organización solicitaron a los asistentes concurrir con DNI para facilitar la atención y el registro correspondiente.

El doctor Gerardo Delgado destacó la importancia de estos operativos territoriales y señaló que “el objetivo, como nos pide el Gobernador Zdero, es seguir acercando la salud a cada vecino, garantizando el acceso a controles, diagnósticos y atención médica integral de manera gratuita”.

Además, remarcó que “estos operativos permiten detectar patologías de manera temprana y fortalecer la prevención, especialmente en sectores que muchas veces tienen dificultades para acceder a especialidades médicas”.

Finalmente, Delgado valoró el trabajo articulado entre distintas áreas del Gobierno provincial y afirmó: “Existe un gran compromiso de los equipos de salud y de todos los organismos que participan para poder llegar con respuestas concretas a la comunidad”.

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