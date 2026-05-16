TRES ISLETAS: EL GOBERNADOR ZDERO SUPERVISÓ LA LIMPIEZA DE CANALES RURALES PARA PREVENIR ANEGAMIENTOS

”Se trata de un trabajo articulado que venimos haciendo en toda la provincia. Días atrás, estuvimos en la zona de La Clotilde, también en Juan José Castelli y ahora avanzamos en Tres Isletas”, señaló el Gobernador.

Este sábado, el gobernador Zdero supervisó los trabajos de limpieza y readecuación de canales que se ejecutan sobre el canal Salto La Vieja, en la zona rural de Tres Isletas. Las tareas forman parte de una intervención articulada entre la Administración Provincial del Agua (APA), la Dirección de Vialidad Provincial, el Ministerio de la Producción y el Consorcio Caminero, con el objetivo de optimizar el escurrimiento hídrico y mejorar las condiciones del sistema de drenaje de la región. El mandatario provincial destacó el trabajo coordinado entre organismos provinciales, productores y consorcios para avanzar con obras preventivas ante posibles contingencias climáticas.

Asimismo, explicó que las tareas responden a una demanda concreta de productores de la zona. “Venimos trabajando hace tiempo en limpieza de canales para el escurrimiento de las aguas que están en los campos. Es un pedido de los productores y por eso avanzamos en un trabajo conjunto entre el consorcio caminero, los productores, Vialidad Provincial, el APA y el municipio, colaborando todos juntos para prepararnos de la mejor manera ante las situaciones que puedan venir”, sostuvo.

En ese contexto, el gobernador remarcó la necesidad de avanzar con obras preventivas frente a futuros escenarios climáticos. “Ya hemos atravesado situaciones difíciles y por eso debemos prepararnos para los escenarios que puedan venir, especialmente ante el fenómeno de El Niño, trabajando de manera preventiva. Lo estamos haciendo limpiando los canales para garantizar el escurrimiento de las aguas, tanto en los campos como en las áreas urbanas”, expresó.

”PARA NOSOTROS COMO PRODUCTORES ES MUY IMPORTANTE”

A su turno, el presidente del Consorcio Caminero Nº79 “La Rinconada”, Andrés Sveda, valoró el impacto de las obras y destacó que se trata de una respuesta a una problemática histórica que afecta a la región.

“Se están haciendo trabajos que hace muchísimos años no se realizaban y para nosotros como productores es muy importante por las inversiones que está haciendo la provincia”, manifestó.

Las tareas incluyen limpieza y retiro de vegetación acuática y sedimentos acumulados sobre dos tramos estratégicos del sistema de drenaje regional. Para ello, se dispuso maquinaria especializada, entre ellas cuatro retroexcavadoras que trabajan de manera coordinada en distintos sectores del canal.

La intervención forma parte de una planificación integral en canales del Departamento Maipú, donde existe una importante acumulación de carrizales, camalotes y sedimentos que afectan el normal escurrimiento del agua. Con estos trabajos, el Gobierno provincial busca mejorar la operatividad del sistema hídrico, reducir el impacto de las precipitaciones y contribuir al cuidado ambiental de la zona.

Por su parte, el presidente de la APA, Jorge Pilar, destacó la presencia del gobernador en territorio y aseguró que las intervenciones buscan dar respuesta a los inconvenientes generados tras las intensas lluvias registradas meses atrás.

“El gobernador personalmente viene a verificar estos trabajos porque están dando respuesta a un problema que se generó con aquella gran lluvia del 20 de abril pasado”, afirmó.

Además, Pilar indicó que la provincia avanza sobre un sistema de más de 2.600 kilómetros de canales bajo la órbita de la APA y remarcó la necesidad de reacondicionar sectores que presentan un alto grado de deterioro y obstrucción. “La idea es ir acondicionando esto con un esfuerzo compartido entre Vialidad, el Consorcio de Camineros, el Ministerio de la Producción, APA y por supuesto con el apoyo incondicional del gobernador”, agregó.

Acompañaron al mandatario provincial el ministro de la Producción y el Desarrollo Económico Sostenible, Oscar Dudik; el administrador de Vialidad Provincial, Omar Canela; el presidente de la APA, Jorge Pilar; el presidente del Consorcio Caminero Nº79 “La Rinconada”, Andrés Sveda, y demás autoridades vinculadas al operativo.

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