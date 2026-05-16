FUERTE ESPERANZA FUE SEDE DEL LANZAMIENTO DE “CHACO JUEGA 2026” Y CAPACITACIÓN DEPORTIVA

Con la presencia del vicepresidente del Instituto del Deporte Chaqueño, profesor Gabriel Pellegrini, se realizó en Fuerte Esperanza el lanzamiento del programa provincial “Chaco Juega 2026”, acompañado por una jornada de capacitación destinada a profesores, padres, directores técnicos, árbitros y jóvenes deportistas de la región.

Durante la apertura, Pellegrini destacó la importancia de acercar este tipo de programas al corazón de El Impenetrable Chaqueño, remarcando que se trata de una decisión impulsada por el gobernador Leandro Zdero para garantizar igualdad de oportunidades y fortalecer el deporte como herramienta de inclusión y contención social.

La actividad contó además con la participación del equipo técnico integrado por Darío Rubén Gómez, árbitro y capacitador, y Roly Abreliano, director técnico y periodista deportivo, quienes brindaron herramientas prácticas y conceptuales vinculadas a la formación deportiva y al desarrollo integral de los jóvenes.

De la jornada también participaron el concejal Gustavo Risso Patrón; la directora de la Regional Educativa, Norma Melgar; la técnica del programa, María M. Lavia; el coordinador local Rafael Cuéllar; la directora del CEF N° 43, Natalia Romani; el coordinador regional Ñachek, Fernando Bogel; la codirectora del hospital local, Estefanía Risso Patrón; y Justina Maza, a cargo de Asuntos Estratégicos de Fuerte Esperanza.

Posteriormente, Darío Rubén Gómez desarrolló una capacitación práctica en cancha sobre reglamentación y arbitraje, mientras que Roly Abreliano abordó contenidos relacionados con formación deportiva, el mundo AFA y el funcionamiento de las ligas formativas.

La jornada permitió generar un espacio de aprendizaje, intercambio y fortalecimiento del deporte comunitario, reafirmando el compromiso del Gobierno provincial con el desarrollo deportivo en cada rincón del Chaco.

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