VALENTÍN PERRONE HIZO HISTORIA EN BARCELONA Y LARGARÁ DESDE LA POLE EN EL GP DE CATALUÑA
El piloto argentino brilló en la clasificación de Moto3, marcó el mejor tiempo del fin de semana y saldrá adelante de todos en una carrera clave.
Valentín Perrone tuvo una actuación consagratoria este sábado en el circuito de Barcelona al quedarse con la pole position del Gran Premio de Cataluña de Moto3. El joven piloto de KTM firmó una vuelta espectacular y se aseguró el primer lugar de partida tras una clasificación cargada de emoción hasta los últimos segundos.
Con un registro de 1:46.679, el argentino superó por apenas cinco milésimas al español David Muñoz, quien venía con gran ritmo desde la Q1 y estuvo muy cerca de quedarse con el mejor tiempo. El tercer puesto terminó en manos de Brian Uriarte, otro de los protagonistas de una sesión vibrante.
Perrone, que actualmente se ubica cuarto en el Campeonato del Mundo, se transformó además en el sexto piloto distinto en conseguir una pole durante la temporada, reflejando la enorme paridad que atraviesa la categoría.
La definición fue apasionante. En el tramo final de la clasificación, Marco Morelli había logrado colocarse provisionalmente en lo más alto con un tiempo de 1:46.927, superando por apenas unas milésimas a Jesús Ríos. Sin embargo, Perrone apareció en el cierre con una vuelta perfecta y terminó quedándose con el mejor registro del día.