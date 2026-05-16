SAENZ PEÑA  REFORZARON PATRULLAJES Y DEMORARON A VARIAS PERSONAS DURANTE OPERATIVO LINCE

El dispositivo de saturación se realizó en distintos barrios de la ciudad con el objetivo de prevenir hechos delictivos y reforzar la presencia policial.

Durante esta madrugada, distintas unidades policiales llevaron adelante un operativo de saturación en el marco de los operativos Lince, desplegados en varios sectores de Presidencia Roque Sáenz Peña.

El lanzamiento del operativo se realizó en el barrio Obrero y abarcó recorridas preventivas y servicios de caminantes en los barrios Quinta 4, Obrero, Santa Mónica e Hipólito Irigoyen. El objetivo principal fue reforzar la prevención y disuadir hechos delictivos y contravencionales mediante la

concentración de recursos humanos y logísticos.

En medio del procedimiento, alrededor de 30 personas mantenían interrumpida la circulación en calle 37, entre calles 2 y 4 del barrio Hipólito Irigoyen, e intentaban ingresar a viviendas de la zona. Al notar la presencia policial, comenzaron a arrojar distintos elementos contundentes contra el personal.

Ante esta situación, los efectivos hicieron uso de escopetas policiales con cartuchos antitumulto para dispersar al grupo y controlar la situación. Como resultado, fueron demoradas seis personas una de 22, 26, 30, 33, 39 y un menor de 17 años por infracción al Código de Faltas Provincial, mientras que el resto de los involucrados logró darse a la fuga.

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