SAENZ PEÑA  ALLANAMIENTO RURAL POR CAZA FURTIVA DE UN PUMA

Efectivos de la Sección Rural de Villa Berthet secuestraron un cuero y restos cárnicos de un puma durante un operativo por infracción a la Ley de Conservación de la Fauna.

En la mañana de este jueves, entre las 9:00 y las 10:30, rurales llevaron adelante un allanamiento en un domicilio ubicado en el Lote 45 de la zona de Bajo Hondo Chico, en el marco de una causa por presunta infracción a la Ley Nacional N° 22.421 de Conservación de la Fauna.

La medida se originó a partir de la difusión de fotografías en redes sociales, donde se observaba a dos hombres posando con el cuerpo de un puma cazado. Tras realizar las averiguaciones correspondientes, secuestraron un cuero de puma, unos dos kilos de carne del mismo animal y cinco balines de plomo.

Por disposición de la Fiscalía de Investigación Rural, el presunto implicado fue identificado en la causa y continuará en libertad mientras avanza la investigación.

