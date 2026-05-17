Juan José Castelli SORPRENDIERON A UN JOVEN SALIENDO DE UNA LIBRERÍA CON ELEMENTOS SUSTRAÍDOS Y TERMINÓ DETENIDO

Efectivos policiales demoraron a un joven de 23 años acusado de ingresar a un comercio y sustraer distintos elementos, durante un procedimiento realizado este domingo por la tarde en Juan José Castelli.

El hecho ocurrió alrededor de las 17:30, sobre calle Rivadavia al 250, mientras personal policial realizaba recorridas preventivas por la zona. Los uniformados observaron a un hombre que saltaba el portón de un garaje desde el interior de un inmueble donde funciona una librería y centro de fotocopias, que llevaba una bolsa de color negro sobre sus hombros.

Al advertir la presencia policial, el sospechoso intentó darse a la fuga, aunque fue alcanzado y demorado a pocos metros del lugar.

Durante la identificación, los agentes hallaron en su poder un inflador de mano y varios alargues eléctricos de distintas dimensiones, elementos que habrían sido sustraídos del comercio. El demorado reconoció haber ingresado al lugar y aprovecho la facilidad para cometer el robo.

Posteriormente, el propietario del local se presentó en el lugar, reconoció los objetos recuperados como de su pertenencia y formalizó la denuncia correspondiente.

Por disposición de la Fiscalía de Investigación Penal N° 2, el joven fue notificado de su aprehensión en una causa por “Supuesto Hurto con Escalamiento”.

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