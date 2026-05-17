OTRO COMPROMISO CUMPLIDO DEL GOBERNADOR ZDERO: SAMEEP Y COSAP REPOTENCIARON EL ACUEDUCTO A ZAPARINQUI

Este domingo, en el marco de un nuevo aniversario de la Cooperativa COSAP, 73 años, autoridades de SAMEEP y de la entidad cooperativa inauguraron la nueva estación de rebombeo y la repotenciación del acueducto que abastece de agua potable a Zaparinqui, una obra fundamental para garantizar el crecimiento y el abastecimiento futuro de la comunidad.

El acto representa un nuevo compromiso cumplido por el gobernador Leandro Zdero, en el marco de las políticas de fortalecimiento de los servicios esenciales para el interior provincial.

En este sentido, el presidente de Sameep, Nicolás Diez, subrayó la importancia de seguir ampliando el acceso al agua potable en las localidades del interior chaqueño. “Es un momento muy gratificante inaugurar una obra relacionada con el agua potable. Esto está destinado a mejorar la calidad de vida de la población y garantizar un servicio acorde a las normas del Código Alimentario Nacional”, sostuvo.

Diez explicó que Sameep se encarga de toda la potabilización del agua y la Cooperativa la distribuye a las diferentes localidades como ser Juan José Castelli. Además, señaló que la ampliación responde al crecimiento poblacional de Zaparinqui y confirmó que ya se evalúan nuevos proyectos para extender obras similares a otras localidades de la región.

Por su parte, el presidente de COSAP, Agustín Detzel, recordó que el año pasado se había inaugurado el acueducto hacia Zaparinqui y quedaba pendiente esta red interna y esta estación de rebombeo, que ya se encuentra operativa. “Esto garantiza una proyección de crecimiento para la Chacra 9 y principalmente para Zaparinqui de acá a 20 o 25 años. No podemos hacer un acueducto pensando solo en la necesidad de hoy y mañana volver a tener problemas de insuficiencia de agua”, expresó.



Asimismo, destacó el acompañamiento del Gobierno provincial y de Sameep para poder concretar la obra y remarcó el compromiso del gobernador Leandro Zdero para que la comunidad de Zaparinqui pueda contar con agua potable las 24 horas.

Acompañaron esta actividad el subsecretario de Gobierno de la provincia, Sebastián Lazzarini; el intendente local, Pío Sander; demás autoridades provinciales y vecinos de la zona.

Finalmente, Agustín Detzel agradeció el acompañamiento de socios y usuarios de la cooperativa y valoró el impacto que tendrá esta infraestructura en el futuro de la comunidad. “Nosotros somos pasajeros en esta administración, pero nos gratifica hacer obras que queden para las futuras generaciones”, concluyó.

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