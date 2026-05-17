DESASTRE EN BANGKOK POR EL CHOQUE DE UN TREN: HAY AL MENOS OCHO MUERTOS Y 35 HERIDOS

Desastre en Bangkok por el choque de un tren

Testigos que se encontraban cerca del lugar relataron escenas de desesperación tras el choque. Algunos pasajeros lograron salir por sus propios medios, mientras otros debieron ser rescatados por personal especializado.

Por el momento, los investigadores intentan determinar cómo se produjo el accidente. Una de las hipótesis apunta a un posible desperfecto en el sistema de señales del cruce ferroviario, aunque tampoco se descarta una falla humana o un error de cálculo del conductor del micro al intentar cruzar. Las imágenes difundidas por medios locales y redes sociales muestran la magnitud del siniestro y el fuerte despliegue de policías y rescatistas en la zona.