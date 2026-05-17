Aseguran que Xabi Alonso será el nuevo DT del Chelsea

El golazo de Antoine Semenyo para el triunfo del Manchester City ante Chelsea en la final de la FA Cup

Chelsea no logró cumplir su objetivo en Wembley y terminó perdiendo 1-0 frente a Manchester City en la gran final de la FA Cup. De esta manera, el equipo donde milita Enzo Fernández dejó escapar una oportunidad clave para asegurar su presencia en competencias europeas la próxima temporada.

El único tanto de la tarde llegó a los 27 minutos del segundo tiempo y tuvo como protagonista a Antoine Semenyo. El delantero definió con un recurso brillante dentro del área tras recibir una asistencia de Erling Haaland, quien encabezó un veloz contraataque de los dirigidos por Pep Guardiola.

Un golpe duro para los Blues

La derrota dejó un sabor especialmente amargo para Chelsea, que afrontaba esta final con la necesidad urgente de conquistar el título. El equipo atraviesa una floja campaña en la Premier League y actualmente se encuentra lejos de los puestos de clasificación a las copas internacionales.

Bajo la conducción interina de Callum McFarlane, los Blues apostaban todo a la FA Cup como la vía más directa para conseguir un boleto a la próxima Europa League. Sin embargo, la caída en Wembley dejó al club en una situación muy comprometida de cara al futuro continental.

Además, el conjunto londinense acumuló otra decepción en este certamen y alcanzó una marca negativa de cuatro finales consecutivas sin títulos en la FA Cup. La última vez que levantó el trofeo fue en 2018.

Manchester City sigue haciendo historia

Del otro lado, Manchester City volvió a ratificar su dominio en el fútbol inglés. El equipo de Guardiola disputó su cuarta final seguida de FA Cup, un registro inédito dentro de la competencia más antigua del mundo.

Con esta nueva consagración, los Citizens sumaron otro trofeo a una temporada que ya incluía la obtención de la Copa de la Liga. Mientras tanto, Enzo Fernández todavía sigue en busca de su primera conquista doméstica con Chelsea, luego de haber celebrado anteriormente la Conference League y el Mundial de Clubes con la camiseta blue.