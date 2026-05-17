JAVIER MILEI CONFESÓ QUE LE PIDIÓ A ELON MUSK QUE LE REGALARA UN TESLA CYBERTRUCK Y DIPUTADOS PEDIRÁN INFORMES

Fue allí, en la planta industrial de la compañía ubicada en la ciudad de Austin, donde el mandatario argentino hizo el mangazo que por estas horas terminó confesando: le pidió al magnate que le regalara un ejemplar del ridículamente feo vehículo eléctrico.

«Cuando terminé (de manejar el Tesla Cybertruck), me bajé y le dije a Elon si me regalaba una para Argentina. Pero no me dio pelota», recordó Milei en la ya citada entrevista, algo que hubiera avergonzado cualquier persona más o menos educada y, tratándose de un funcionario del más alto nivel, puede implicar un delito.

Pedido de informes por el mangazo de Milei a Musk

De hecho, tras la confesión del jefe de Estado un grupo de diputados nacionales opositores presentó un pedido de informes para que la Secretaría General de la Presidencia explique cuántos regalos, obsequios, donaciones, beneficios o cesiones gratuitas de uso recibió Milei desde que asumió en el Poder Ejecutivo.

En la iniciativa impulsada por los legisladores Juan Marino, Pablo Todero, Christian Zulli, Jorge Araujo Hernández, Hilda Aguirre, Lorena Pokoik y Sabrina Selva (todos de Unión por la Patria) también se solicita información acerca de cómo fueron registrados esos regalos, qué destino tuvieron y si alguno pudo configurar una infracción a la Ley de Ética Pública o una posible dádiva.

Marino, autor principal del proyecto, afirmó que «el Presidente no puede pedir regalos a empresarios, potenciales inversores, proveedores o sujetos con intereses frente al Estado», porque “la ley es clara: los funcionarios no pueden recibir regalos personales por el cargo que ocupan”, dijo.

Javier Milei y Elon Musk en Austin (Texas).

“Si un obsequio se recibe por la investidura presidencial, debe registrarse y, cuando corresponde, incorporarse al patrimonio del Estado Nacional”, agregó, al tiempo que exige en su proyecto que se informe si existieron otros pedidos similares a empresarios o potenciales inversores y, eventualmente, cuál fue la intervención de la Oficina Anticorrupción.

También pide que se detalle si empresas vinculadas a Elon Musk -como Tesla, SpaceX, Starlink o X Corp.- mantienen contratos, permisos, autorizaciones, trámites, beneficios o negociaciones con el Estado argentino.

Vale recordar en ese sentido que Milei fue uno de los grandes impulsores de la compañía de internet satelital del magnate sudafricano a la Argentina. A pocos días de asumir, en diciembre de 2023, el mandatario anunciaba un paquete de medidas para desregular la economía a través de un DNU y mencionaba a una sola empresa: Starlink; un PNT transmitido por cadena nacional.