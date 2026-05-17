CHARATA: MÁS OBRAS PARA FORTALECER EL DEPORTE Y LA CONTENCIÓN SOCIAL EN SPORTIVO

”Venimos trabajando con Sportivo Charata desde hace un tiempo, primero con el muro perimetral y ahora con este nuevo convenio para los vestuarios y baños linderos a la cancha. Todo lo que podamos hacer para acompañar al Club y al deporte, para nosotros es una satisfacción”, expresó el Gobernador Zdero.

Este domingo, el mandatario provincial destacó el rol social que cumplen los clubes y remarcó el apoyo permanente del Estado. Acompañado por el intendente Rubén Rach, el presidente de Lotería Chaqueña, Lucas Apud; el presidente del Instituto del Deporte, Fabio Vázquez y el presidente del Sportivo Charata, Miguel Quintana; valoró la tarea de contención que realizan las instituciones deportivas con los niños y los jóvenes. “Queremos que los clubes contengan a los chicos y exalten valores como el compañerismo, el respeto y la solidaridad. Detrás de cada chico hay una familia acompañando y eso también es fundamental”, sostuvo.

Por su parte, Apud señaló que desde Lotería Chaqueña continúan fortaleciendo políticas públicas vinculadas al deporte en toda la provincia. “Primeramente concretamos la construcción del muro perimetral y hoy estamos firmando uno nuevo para baños y vestuarios. Estos espacios son muy importantes para la contención social y para fomentar valores como el trabajo en equipo y el respeto”, manifestó.

A su turno, el presidente fundador del Club Sportivo Charata, Miguel Ángel Quintana, agradeció el acompañamiento del Gobierno provincial y destacó la importancia de las obras para la institución, que este año cumple 20 años de vida.

“Es un club muy humilde y estas obras son una necesidad para nuestros chicos y para las categorías que hoy están compitiendo. Agradecemos infinitamente al gobernador, a Lotería Chaqueña y a todo el equipo de trabajo por acompañarnos”, expresó Quintana.

El convenio permitirá continuar mejorando las instalaciones del club y fortalecer el trabajo deportivo y social que realiza la institución con niños y jóvenes de distintos barrios de Charata.

Acompañaron también esta firma de convenio, la senadora Silvana Schneider; el ministro de la Producción, Oscar Dudik; el subsecretario de Protección Civil, Gustavo Santo; autoridades provinciales, municipales; socios y deportistas del Club.

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