EXCREMENTO DE RATAS, CUCARACHAS, PRODUCTOS VENCIDOS, SIN AGUA CORRIENTE EN EL SECTOR DE CARNICERÍA

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INFORMAMOS A LA COMUNIDAD SOBRE LA CLAUSURA DEL COMERCIO “MERCADITO COPE», ATENTO A LOS HECHOS DE PÚBLICO CONOCIMIENTO Y LOS DICHOS VERTIDOS EN REDES SOCIALES POR EL SEÑOR RUBÉN ARIAS.

Queremos aclarar a todos los vecinos los motivos de la clausura del local comercial “Mercadito Cope” realizada a partir de la inspección de la Dirección de Bromatología Municipal.

1. El procedimiento se inició por reclamos de vecinos.

En el municipio se recibió el reclamo de vecinos y la denuncia de un consumidor que alertaba sobre las condiciones del local. Inmediatamente se realizó la inspección correspondiente el día Lunes 11 de Mayo ya que es nuestra obligación.

2. Lo constatado en el acta de inspección

El acta labrada por el personal de Bromatología establece textualmente:

_“Inspección: el local se encuentra en malas condiciones de higiene. Se encontraron productos vencidos, restos de caca de ratas e insectos, cucarachas muertas. El depósito se encuentra en malas condiciones, no cuenta con espacio suficiente para la mercadería. Cuenta con freezer que le falta mantenimiento y limpieza. Adjunto fotos.

No cuenta con servicio de agua para la limpieza.”_

La Directora de Bromatología informó a la Secretaría de Gobierno que el local No reúne las condiciones mínimas de salubridad para la venta de alimentos.

3. No es un hecho aislado

Dejamos en claro que este comercio viene siendo advertido e inspeccionado desde hace años por falta de higiene y condiciones inadecuadas. En todas las oportunidades se notificó al responsable para que realice las mejoras correspondientes. Lamentablemente, el dueño nunca realizó las adecuaciones necesarias.

4. Nuestra prioridad es cuidar la salud de los consumidores

•Desde el Municipio No vamos a permitir que se ponga en riesgo la salud de los vecinos. La venta de alimentos requiere cumplir con normas básicas de higiene, conservación y manipulación. Cuando eso no ocurre, actuamos.

Por ese motivo, y con respaldo legal, se dispuso la clausura preventiva del local, hasta tanto regularice su situación y pueda abrir nuevamente.

5. Sobre los hechos posteriores

•Luego de la clausura, el Sr. Arias Rubén, alias “Cope”, retiró la faja de clausura y reabrió el local por sus propios medios no obedeciendo la ley.

•Posteriormente se presentó en el Municipio donde, de manera irrespetuosa, increpó, gritó y amenazó a la Secretaria de Gobierno. También amenazó al intendente el cuál se encontraba en una festividad religiosa en el Paraje Güemes. Ante esta situación, intervino personal policial y se procedió a retirarlo del edificio.

Por las amenazas vertidas contra funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones, desde el Municipio se radicó la denuncia correspondiente ante la autoridad policial.

Aún así el señor «Cope» siguió atendiendo en su local comercial y nuevamente vecinos volvieron a reclamar tal situación, en donde, por segunda vez, el personal municipal de bromatología se hace presente acompañado de personal policial para colocar la faja de clausurado.

Aún así el señor «Cope» continúo con su postura amenazante en redes sociales expresando «vengan de uno Fiscal,Juez, Ejecutivo Municipal … » Entre otros.

Aunque después salía de nuevo por el mismo medio pidiendo a vecinos que le pidan a través de una nota al Juez que levante la orden de detención…

Adjuntamos fotos del acta y del estado del local para que los vecinos conozcan el motivo de la medida.

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