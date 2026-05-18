CHARATA: ZDERO ACOMPAÑÓ LA 28° FIESTA PROVINCIAL DEL CERDO E INAUGURÓ NUEVAS OBRAS EN EL CLUB COOPERATIVISTA

El gobernador Leandro Zdero estuvo este domingo en la 28° edición de la Fiesta Provincial del Cerdo, desarrollada en Charata, donde además dejó inauguradas nuevas obras de infraestructura deportiva en el Club Juventud Agraria Cooperativista.

El jefe del Ejecutivo provincial destacó el crecimiento del sector porcino y el acompañamiento del Gobierno provincial al desarrollo productivo y deportivo. “Estamos potenciando un Chaco productivo, acompañando a nuestros productores y generando oportunidades para cada región de la provincia. La producción porcina hoy representa una enorme posibilidad de crecimiento, generación de empleo y agregado de valor”, expresó Zdero.

En ese sentido, el gobernador remarcó el trabajo articulado que se viene realizando para fortalecer las cadenas productivas, impulsar la mejora genética, fomentar la industrialización y abrir nuevos mercados. Además, anunció avances para concretar obras estratégicas de infraestructura vial que permitan mejorar la conectividad y la salida de la producción chaqueña hacia los puertos. “Tenemos que incentivar la producción y acompañar a quienes trabajan y generan empleo. Todo esto va de la mano con un Estado que planifique, acompañe y promueva el desarrollo”, señaló.

Nuevas obras para el Club Cooperativa

Durante la jornada también quedaron formalmente inauguradas nuevas mejoras edilicias en las instalaciones del Club Juventud Agraria Cooperativista, entre ellas vestuarios y tribunas para la cancha de fútbol.

Las obras fueron ejecutadas con acompañamiento del Gobierno provincial, a través del Ministerio de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, e incluyeron la instalación de cuatro tribunas de hormigón armado y nuevos vestuarios para jugadores y árbitros.

Además, el municipio concretó la construcción de un nuevo escenario en el playón deportivo, con estructura metálica y piso de cemento, destinado al desarrollo de espectáculos artísticos y culturales.

Zdero valoró el esfuerzo institucional del club y destacó el rol social que cumplen estas entidades. “Los clubes contienen, unen a las familias y transmiten valores. Hoy vemos un enorme esfuerzo de la comisión directiva para mejorar las instalaciones y brindar más oportunidades a niños y jóvenes”, afirmó.

Por su parte, el ministro de la Producción, Oscar Dudik sostuvo que el crecimiento de la actividad porcina representa “una alternativa viable y con enorme proyección”, teniendo en cuenta el incremento del consumo de carne de cerdo y el potencial productivo de la provincia. “En Chaco tenemos productores, genética, insumos y capacidad para desarrollar fuertemente esta actividad. Por eso vamos a poner en funcionamiento la Mesa Provincial de la Cadena Porcina para seguir planificando el crecimiento del sector”, adelantó el ministro.

A su turno, el intendente Rubén Rach destacó la importancia del festival tanto desde lo productivo como desde lo cultural y social. “Queremos seguir fortaleciendo este evento que une a las familias y refleja el potencial productivo del departamento Chacabuco”, indicó.

Finalmente, el presidente del Club Cooperativa y coordinador de la Fiesta Provincial del Cerdo, Mauro Moreno, agradeció el acompañamiento del Gobernador Zdero, a las demás autoridades provinciales y municipales.

“Esta fiesta crece año tras año y eso nos obliga a seguir mejorando. Hoy pudimos inaugurar vestuarios y tribunas que eran un anhelo para nuestra institución. Estamos muy felices de mostrar todo el trabajo y esfuerzo que realiza el club”, concluyó.

Acompañaron la actividad, la senadora Silvana Schneider; el presidente del Instituto del Deporte, Fabio Vázquez; el presidente de Lotería Chaqueña, Lucas Apud; el subsecretario de Protección Civil, Gustavo Santo; demás autoridades provinciales y municipales; productores y vecinos de la zona.

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