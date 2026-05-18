SOFOCARON UN INCENDIO EN UN GALPON: HAY VEHICULOS AFECTADOS

Personal de la División Bomberos Metropolitanas y voluntarios intervinieron este domingo en un incendio registrado en un galpón de distribución, ubicado sobre avenida San Martín al 1800, en Puerto Vilelas. No se reportaron personas lesionadas.

El hecho fue informado alrededor de las 13:40, a través del sistema de emergencias 911, que alertó sobre un foco ígneo en las instalaciones de una empresa distribuidora, por lo que se solicitó la intervención de varias dotaciones de Bomberos.

Incendio en un galpón.

Tras las tareas de extinción, se estableció que el incendio se habría originado en un vehículo utilitario tipo Iveco Daily que se encontraba dentro del galpón. Como consecuencia del siniestro, otros dos rodados también resultaron afectados: una camioneta Nissan Frontier NP300 y otro furgón Iveco Daily.

Durante el operativo también brindó colaboración personal del Departamento Infantería. Las autoridades confirmaron que no hubo heridos y se avanzaba con las actuaciones correspondientes para determinar las causas del hecho.