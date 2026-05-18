TARJETA TUYA SUMA BENEFICIOS: 15 CUOTAS EN TELEVISORES Y UN DÍA ESPECIAL PARA COMPRAR CON DESCUENTOS

Con TUTELEYA, se puede renovar la pantalla para alentar a la Selección en el Mundial. Además, los miércoles es día de promoción con cuotas más bonificación.

Tarjeta Tuya mantiene vigentes planes de cuotas para acompañar todos los días a cada familia y también, promociones especiales como TUTELEYA para la compra de televisores para alentar a la Selección en el Mundial y el Día Tuya, con vigencia todos los miércoles.

Los comercios adheridos y los detalles actualizados de cada promoción pueden consultarse en el sitio oficial nbch.com.ar/promociones

Además, las personas que todavía no tienen Tuya pueden solicitarla y recibir el beneficio Primera compra: bonificación del 30% en el primer pago en cuotas que se acumula con todas las promociones vigentes.

La solicitud de la tarjeta chaqueña se puede realizar online en la web www.nbch.com.ar y también de forma presencial, en todas las sucursales de Nuevo Banco del Chaco.

TV Mundial

Con TUTELEYA, tarjeta Tuya ofrece financiación en 15 cuotas sin interés para la compra de televisores, para que los clientes puedan renovar su TV y disfrutar cada partido del Mundial con la mejor calidad y tecnología. Una oportunidad ideal para renovar su televisor y prepararse para disfrutar de uno de los eventos deportivos más esperados del año.

TUTELEYA permite financiar la compra de televisores con Tuya en comercios adheridos de toda la provincia. Los clientes de la tarjeta chaqueña podrán aprovechar las 15 cuotas sin interés para la compra de televisores en los locales y sucursales de Bienestar Confort, Casa Fridda, Cetrogar, Habitar, Musimundo, Navarrete Hogar, Electromisiones y La Casa del Ventilador.

Día Tuya

Todos los miércoles está vigente la promoción Día Tuya para comprar en 4 cuotas sin interés con 10% de bonificación para los clientes con todas las versiones de la tarjeta chaqueña.

Día Tuya está disponible en los rubros de indumentaria, calzado, marroquinería, óptica, joyería y regalería. La promoción es una oportunidad para potenciar el consumo todas las semanas.

Los comercios adheridos y los detalles actualizados de cada promoción pueden consultarse en el sitio oficial nbch.com.ar/promociones

Tuya para todo

Tarjeta Tuya tiene promociones y planes de cuotas en diferentes rubros para atender todo tipo de necesidades de las familias chaqueñas.

Para consumos esenciales, Tuya ofrece:

Farmacias: 3 y 6 cuotas sin interés en farmacias adheridas de toda la provincia

3 y 6 cuotas sin interés en farmacias adheridas de toda la provincia Combustibles: los días martes y jueves, 3 cuotas sin interés en estaciones de servicios adheridas

los días martes y jueves, 3 cuotas sin interés en estaciones de servicios adheridas Alimentos: Todos los días, 3 cuotas sin interés en supermercados, despensas, verdulerías, carnicerías, panaderías y todos los rubros alimenticios

Todos los días, 3 cuotas sin interés en supermercados, despensas, verdulerías, carnicerías, panaderías y todos los rubros alimenticios Servicios: 3 cuotas sin interés en Sameep, Secheep, ATP y municipios

Además, para disfrutar actividades de ocio y entretenimiento Tuya también tiene planes especiales:

Clubes: 3 cuotas sin interés en clubes adheridos

3 cuotas sin interés en clubes adheridos Cines 2×1: todos los días en Cinemacenter y Cines de la Costa

todos los días en Cinemacenter y Cines de la Costa Butaca Uno: 3 y 5 cuotas sin interés

3 y 5 cuotas sin interés Aerolíneas Argentinas: 3 y 6 cuotas sin interés, 12 cuotas fijas para la compra de vuelos nacionales

Los comercios adheridos y los detalles actualizados de cada promoción pueden consultarse en nbch.com.ar/promociones

Recomendaciones de seguridad

NBCH nunca solicitará a sus clientes que realicen simulaciones de préstamos, cambios de contraseñas, instalación de aplicaciones o transferencias de dinero. Es fundamental mantener la seguridad y operar siempre a través de los canales oficiales del Banco en el servicio de Atención Online en el WhatsApp verificado 3624161290 o por medio de las redes sociales oficiales.

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