EL MUNICIPIO DE JUAN JOSÉ CASTELLI REPUSO LUMINARIAS VANDALIZADAS EN ESPACIOS PÚBLICOS

Desde la Secretaría de Obras Públicas informaron que la luminaria que había sido sustraída y dañada fue reparada 🔧 y puesta nuevamente en funcionamiento ✅.
Además, se realizaron las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes 👮‍♂️.
Desde el municipio repudiaron estos hechos vandálicos 😠 que solo generan daños a la propiedad pública y ponen en riesgo la seguridad de los vecinos que disfrutan de estos espacios de esparcimiento 🌳.
El secretario del área expresó:
🗣️ “El municipio trabaja de manera permanente para mantener plazas, plazoletas y espacios públicos iluminados y en condiciones adecuadas, pero lamentablemente hay personas inescrupulosas que no colaboran y se dedican a destruir la infraestructura que con tanto esfuerzo se construye para todos”.
Finalmente, se solicita a los vecinos 🙋‍♂️🙋‍♀️ que, ante cualquier actitud sospechosa, den aviso inmediato a la policía 🚔, con el fin de prevenir nuevos hechos de vandalismo y cuidar entre todos nuestros espacios públicos

