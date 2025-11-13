EL MUNICIPIO DE JUAN JOSÉ CASTELLI REPUSO LUMINARIAS VANDALIZADAS EN ESPACIOS PÚBLICOS
Desde la Secretaría de Obras Públicas informaron que la luminaria que había sido sustraída y dañada fue reparada y puesta nuevamente en funcionamiento .
Además, se realizaron las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes .
Desde el municipio repudiaron estos hechos vandálicos que solo generan daños a la propiedad pública y ponen en riesgo la seguridad de los vecinos que disfrutan de estos espacios de esparcimiento .
El secretario del área expresó:
“El municipio trabaja de manera permanente para mantener plazas, plazoletas y espacios públicos iluminados y en condiciones adecuadas, pero lamentablemente hay personas inescrupulosas que no colaboran y se dedican a destruir la infraestructura que con tanto esfuerzo se construye para todos”.
Finalmente, se solicita a los vecinos que, ante cualquier actitud sospechosa, den aviso inmediato a la policía , con el fin de prevenir nuevos hechos de vandalismo y cuidar entre todos nuestros espacios públicos