RESISTENCIA RECUPERARON OBJETOS ROBADOS EN EL BARRIO REGGIARDO TRAS UNA RÁPIDA INTERVENCIÓN

Una vecina denunció que un hombre ingresó a su casa y se llevó varios objetos. Horas después, los efectivos lo encontraron intentando venderlos en la misma zona.

Este mediodia, agentes de la Comisaría Octava Capital lograron esclarecer un hecho de hurto ocurrido durante la madrugada de este jueves. Luego de la denuncia de una vecina del pasaje Reggiardo, el personal del Servicio Externo realizó un rápido operativo que permitió recuperar un televisor, una pava eléctrica, artículos personales y otros objetos del hogar.

El presunto autor fue demorado cuando intentaba comercializar los elementos sustraídos a pocos metros del lugar del hecho. La Fiscalía en turno dispuso su aprehensión y la devolución de los bienes a la damnificada.

