DÓLAR HOY, DÓLAR BLUE HOY: A CUÁNTO COTIZÓ EL 13 DE NOVIEMBRE

El minorista operó en Banco Nación a $1.380 para la compra y $1.430 para la venta, mientras que el mayorista, el blue y los financieros continúan con la senda bajista.

El dólar oficial cotizó a $1.382,13 para la compra y $1.433,55 para la venta.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotizó a $1.415 para la compra y $1.435 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vendió a $1.406.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotizó a $1.859.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) operó a $1.484,30 mientras que el dólar MEP o Bolsa cotizó a $1.462,04.

Dólar futuro

El dólar futuro se vendió a $1.421.