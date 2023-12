SERIE FINAL DEL BÁSQUET METROPOLITANO: TODO LO QUE TENÉS QUE SABER

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

Los cinco juegos, en caso de ser necesario, se transmitirán a través de la pantalla de Chaco Tv. Don Bosco –que tiene la localía- buscará el título en su cuarta final consecutiva; mientras que Don Orione quiere quedarse con la gloria por primera vez en su historia.

El Centro Deportivo Don Bosco y Don Orione disputarán desde este miércoles 6 una serie final del básquet metropolitano histórica y que –al menos- no registra antecedentes en lo inmediato. El salesiano buscará volver a conseguir el cetro máximo de este deporte en el área metropolitana en su cuarta final consecutiva en la categoría primera, mientras que el portuario buscará conseguir su primer trofeo luego de caer en 2018 frente a Juventud de Villa Centenario.

Ambos equipos demostraron ser lo más sólido de este torneo clausura de la Copa Resistencia que organiza la Asociación de Basquetbol de Resistencia (ABR) y se ganaron meritoriamente el derecho a disputar esta serie al mejor de cinco juegos. Tendrá la localía Don Bosco y en caso de ser necesario un quinto juego, se disputará en el renovado estadio de avenidas Laprida e Italia. En tanto, el tercer y cuarto juego (de ser necesario) se jugará en el remodelado estadio de Don Orione en Barranqueras, tras la finalización de las obras impulsadas por el gobierno provincial. Toda la serie final será transmitida en vivo a través de la pantalla de Chaco Tv, con los relatos de Sebastián “Pollo” Pourcel y comentarios de Guillermo Koster.

El camino de ambos a la final

Centro Deportivo Don Bosco

En la primera rueda de la fase regular el «Salesiano» por la fecha 1 cayó ante Villa por 99 a 68, por la 2 supero a Chaco For Ever 92 a 54, en la 3 le gano a San Fernando 94 a 74, en la jornada 4 quedo libre, la 5 cayó ante Sarmiento 81 a 79. En la segunda rueda le gano a Villa por la fecha 6 por 72 a 63, en la fecha 7 obtuvo un triunfo ante For Ever 89 a 45, por la 8 nuevamente salió victorioso ante San Fernando 87 a 61, en la 9 quedó libre y cerro la fecha 10 ganando 100 a 63 frente a Sarmiento.

En los cuartos se enfrentó a Regatas Resistencia y el juego 1 en su casa Don Bosco ganó 78 a 58, en el juego 2 cayó 78 a 64 en cancha del «Remero» y finalmente en el tercero y decisivo se quedó con el pase a la siguiente etapa por 86 a 59. En semifinales chocó con el campeón defensor Hindú, este último con ventaja de localía, en cancha del «Bólido Verde» gano el local 84 a 61, en su casa Don Bosco ganó 74 a 62, y el pase a la final en Hindú los dirigidos por Cristaldo ganaron 75 a 70, de esta manera concreto su pase a la Gran Final.

Don Orione

Por su parte, en la primera rueda de la fase regular el «Portuario» por la fecha 1 le gano a Juventud 75 a 68, en la 2 quedó libre, luego en la jornada 3 cayó de visitante ante CUNE por 83 a 71, en la 4 le ganó a Regatas 85 a 82, en la 5 superó a Hindú 104 a 82. En la segunda rueda por la fecha 6 volvió a ganarle a Juventud por 85 a 63, en la 7 quedo libre, en la 8 se tomó revancha frente a CUNE y se quedó con la victoria por 79 a 67, en la 9 salió victorioso ante Regatas por 84 a 78 y cerró la fecha 10 con derrota ante Hindú por 72 a 63. En cuartos le toco Sarmiento y en el juego 1 lo superó 67 a 56, en el segundo juego cerró la serie ganando nuevamente por 81 a 75 y pasó a semis. En semifinales se enfrentó a Villa San Martin y ganó el primer juego 62 a 53, el segundo cayó 76 a 74 y en el tercero fue victoria de visitante por 71 a 63 y el equipo de Barranqueras concreto su pase a la final.

Los días de la final

Miércoles 6/12, a las 21.30 horas en cancha del Centro Deportivo Don Bosco.

Viernes 8/12, a las 21.30 horas en cancha del Centro Deportivo Don Bosco.

Miércoles 13/12, a las 21.30 horas en cancha de Don Orione.

Viernes 15/12, a las 21.30 horas en cancha de Don Orione (de ser necesario).

Domingo 17/12, a las 21.30 horas en cancha del Centro Deportivo Don Bosco (de ser necesario).

La ventaja de localía es para Don Bosco. Ambos equipos finalizaron la Fase Regular con dos partidos perdidos pero CDDB tiene mejor diferencia de gol:

CDDB (681 – 540) +141

DOAC (646 – 595) +51

