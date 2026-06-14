FONTANA CONTINUO EL AMPLIO OPERATIVO POR LA BÚSQUEDA DE AXEL GONZALEZ Y JONATHAN BLANCO

El mismo conto con drones, canes, montados y rescatistas, se recorrió 7,5 hectáreas y 4,5 kilómetros de la costa del río Negro.

comenzó el operativo de búsqueda en la zona de calle Paraíso y 1° de Mayo de Fontana. Las tareas estuvieron orientadas a dar con el paradero de los jóvenes Axel Alejandro González, de 21 años, y Jonathan Alberto Blanco, de 23 años,, mediante un importante despliegue coordinado por la Dirección de Zona Metropolitana.

Del procedimiento participaron efectivos de Caballería, Canes, Inteligencia Criminal, Investigaciones, Bomberos Metropolitanos, Policía Caminera, Abordaje Territorial, Dirección de Administración, Logística, Tecnologías de la Información y las comisarías Primera, Segunda y Tercera de Fontana. Además, se utilizaron drones para la inspección aérea y sistemas de videovigilancia para complementar las tareas de búsqueda.

Los rastrillajes abarcaron unas 7,5 hectáreas de zonas montuosas, terrenos baldíos y edificaciones ubicadas entre avenida Marconi y calle Buenos Aires. Paralelamente, personal de la División Salvamento y Rescate de Bomberos recorrió aproximadamente 4.500 metros de la vera del río Negro, aguas abajo desde un antiguo puente de madera, inspeccionando ambas márgenes.

Finalmente, Tras varias horas de trabajo y dos horas de vuelo de drones, el operativo concluyó y continúan las tareas investigativas para intentar localizarlos.

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