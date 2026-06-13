LA FUERTE AUTOCRÍTICA DE GUSTAVO ALFARO TRAS LA DERROTA DE PARAGUAY ANTE ESTADOS UNIDOS: «JUSTICIA Y CLARIDAD»
El entrenador argentino reconoció la superioridad del conjunto anfitrión en el debut mundialista de la Albirroja.
La Selección de Paraguay tuvo un estreno para el olvido en el Mundial 2026. La derrota por 4-1 ante Estados Unidos dejó preocupación en la Albirroja y obligó a Gustavo Alfaro a realizar una profunda autocrítica apenas finalizado el encuentro. Lejos de buscar excusas, el entrenador argentino reconoció la superioridad del conjunto anfitrión y admitió que la diferencia observada en el marcador reflejó lo sucedido dentro del campo de juego.
«Estados Unidos ganó el partido con absoluta justicia y claridad«, aseguró Alfaro durante la conferencia de prensa posterior al encuentro. El técnico fue todavía más allá en su análisis y sostuvo que su equipo fue superado «en el plano táctico, técnico y físico«. El exentrenador de la selección de Ecuador definió la caída como una «enseñanza muy dolorosa» para Paraguay, que regresó a una Copa del Mundo con la ilusión de convertirse en una de las sorpresas del certamen.
A pesar del golpe recibido, Alfaro evitó dramatizar la situación y enfocó rápidamente la mirada en lo que viene. «Hay un montón de detalles que hay que tratar de ajustar, que hay que tratar de mejorar«, explicó al analizar los errores cometidos durante el debut. La derrota dejó a Paraguay en una situación incómoda dentro del Grupo D, ya que además de quedarse sin puntos sufrió un duro impacto en la diferencia de gol. Por eso, el entrenador remarcó la necesidad de reaccionar de inmediato.
«Quedan dos partidos por delante y tenemos que trabajar muy rápido, asumir los errores y replantearnos estos dos partidos«, expresó. En ese sentido, dejó una frase que resume el espíritu con el que la Albirroja afrontará lo que resta de la fase de grupos: «Tenemos que seguir peleando para clasificar«.