LA FUERTE AUTOCRÍTICA DE GUSTAVO ALFARO TRAS LA DERROTA DE PARAGUAY ANTE ESTADOS UNIDOS: «JUSTICIA Y CLARIDAD»

A pesar del golpe recibido, Alfaro evitó dramatizar la situación y enfocó rápidamente la mirada en lo que viene. «Hay un montón de detalles que hay que tratar de ajustar, que hay que tratar de mejorar«, explicó al analizar los errores cometidos durante el debut. La derrota dejó a Paraguay en una situación incómoda dentro del Grupo D, ya que además de quedarse sin puntos sufrió un duro impacto en la diferencia de gol. Por eso, el entrenador remarcó la necesidad de reaccionar de inmediato.