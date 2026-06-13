LAS BREÑAS  INVESTIGACIÓN POR ESTUPEFACIENTES PERMITIÓ EL SECUESTRO DE DROGAS Y OTROS ELEMENTOS DE INTERÉS

Un hombre fue aprehendido y puesto a disposición de la Justicia.

En el día de ayer, efectivos de la División Operaciones Drogas Interior de Charata realizaron un allanamiento en un domicilio de la ciudad de Las Breñas, en el marco de una investigación por supuesta infracción a la Ley Nacional N° 23.737 de Estupefacientes.

Durante el procedimiento, los agentes secuestraron una bocha de marihuana con un peso de 55,9 gramos, una dosis de cocaína de 6,9 gramos, restos de marihuana con un peso de 1,9 gramos, un cuchillo con vestigios de sustancia, dinero en efectivo y recortes de nylon utilizados para el fraccionamiento de estupefacientes.

Como resultado del operativo, fue aprehendido un hombre de 32 años, quien quedó a disposición de la Justicia.

Los elementos secuestrados fueron incorporados a la investigación y continúan las actuaciones judiciales correspondientes.

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