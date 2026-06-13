PAMPA DEL INDIO DURANTE UN OPERATIVO RURAL DEMORARON A DOS HOMBRES DENTRO DE UN CAMPO: SECUESTRARON UNA MOTOCICLETA

La intervención se realizó en Paraje Cancha Larga tras el aviso de una productora rural que observó movimientos sospechosos y luces de linternas dentro de su propiedad.

En el marco de un operativo de seguridad rural preventiva, efectivos de la División Rural de Pampa del Indio demoraron a dos hombres y secuestraron una motocicleta, un machetón y una linterna tras ser sorprendidos dentro de un establecimiento ubicado en Paraje Cancha Larga, a unos 25 kilómetros al sur de la ciudad.

La intervención se dio durante esta madrugada, luego de que una mujer de 63 años alertara a la Policía sobre la presencia de personas desconocidas en el interior de su campo. Según manifestó, observó luces de linternas en distintos sectores del predio y aseguró no haber autorizado el ingreso de ninguna persona.

Ante esta situación, una comisión policial se dirigió al lugar y realizó recorridas preventivas, logrando interceptar a dos hombres de 22 y 41 años que se desplazaban en una motocicleta Corven Energy de 110 cilindradas, sin dominio colocado. Por tal motivo, secuestraron el rodado, además de un machetón de aproximadamente 30 centímetros de hoja y una linterna de plástico color negro.

Por disposición de la jueza de Paz y Faltas local, se labraron actuaciones contravencionales por supuestas infracciones a los artículos 41 y 126 de la Ley 850-J del Código de Faltas Provincial. Ambos demorados fueron trasladados y alojados en la Comisaría de Pampa del Indio, donde quedaron a disposición de la Justicia.

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