MACABRO HALLAZGO: ENCONTRARON UN CADÁVER FRENTE AL ESTADIO DONDE IRÁN SE PREPARA PARA EL MUNDIAL 2026

La selección de Irán eligió a Tijuana como base para el Mundial 2026. Tijuana se encuentra entre las ciudades más peligrosas de México, país que enfrenta elevados índices de homicidio relacionados con el narcotráfico. El año pasado, se registraron más de 1.200 asesinatos en la ciudad, conforme a las cifras oficiales citadas por AFP.

Hasta el momento, las autoridades no han identificado a la víctima ni han establecido si existe algún vínculo entre el crimen y la presencia del combinado iraní en Tijuana, aunque el hallazgo ocurrió justo después de uno de sus entrenamientos y a solo un minuto de su hotel, lo que ha intensificado la atención sobre el hecho en medio del contexto de violencia que atraviesa la región.