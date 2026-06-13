ARCA: QUIÉNES SON LOS MONOTRIBUTISTAS QUE DEBERÁN RECATEGORIZARSE EN JUNIO 2026
Las últimas medidas de ARCA y Monotributo introducen nuevas escalas, mayores controles sobre operaciones digitales y cambios que impactan en importaciones.
Las recientes novedades de ARCA y Monotributo comenzaron a regir desde mayo y alcanzan tanto a monotributistas como a otros contribuyentes y empresas. Entre las medidas más relevantes se encuentran la actualización de las escalas del Monotributo, el fortalecimiento de los sistemas de control fiscal y nuevas disposiciones relacionadas con el comercio exterior.
Los cambios introducidos por ARCA modifican aspectos importantes del esquema tributario vigente y obligan a miles de personas a analizar si deben actualizar su situación impositiva. Además de los nuevos límites de facturación, el organismo incorporó herramientas tecnológicas que permiten supervisar en tiempo real las operaciones electrónicas, los movimientos financieros y distintas transacciones digitales, reforzando así los mecanismos de fiscalización dentro del sistema.
Cuánto aumentaron las categorías y qué cambia
Uno de los cambios más importantes dentro de las medidas de ARCA y Monotributo fue la actualización del 14,29% en las escalas del régimen simplificado. El ajuste se calculó a partir de la inflación registrada durante la segunda mitad de 2025 y repercute tanto en los topes de facturación anual como en el monto de las cuotas que deben abonar los monotributistas.
Con los nuevos valores definidos por ARCA, la categoría inicial permite facturar más de $10 millones al año, mientras que las categorías superiores superan los $100 millones anuales. Esta modificación obliga a muchos contribuyentes a revisar su situación dentro del Monotributo para determinar si corresponde una recategorización.
El objetivo de la medida es evitar que la suba generalizada de precios provoque la exclusión de contribuyentes por un incremento meramente nominal de sus ingresos. Sin embargo, la actualización también implica un aumento en las cuotas mensuales, lo que representa un mayor desembolso para quienes continúan dentro del régimen.
Asimismo, aquellos que excedan los nuevos límites establecidos por ARCA deberán modificar su categoría. Dependiendo de cada caso, este cambio puede traducirse en mayores obligaciones tributarias y un incremento de la carga impositiva.
Por otra parte, ARCA reforzó los mecanismos de control fiscal sobre las operaciones digitales. El organismo incorporó sistemas más avanzados para cruzar datos provenientes de bancos, billeteras virtuales y consumos registrados, con el objetivo de detectar inconsistencias entre los ingresos informados y la actividad económica real.
El nuevo esquema de fiscalización presta especial atención a las transferencias bancarias, los movimientos realizados mediante plataformas electrónicas y otras operaciones digitales. A diferencia de los controles tradicionales, este modelo permite un monitoreo más ágil, continuo y automatizado, fortaleciendo la capacidad de supervisión del organismo.
Importaciones, controles digitales y los otros cambios que empezaron a regir con ARCA
Dentro del paquete de cambios impulsado por ARCA y Monotributo, también comenzó a regir desde el 1° de mayo el régimen de Resoluciones Anticipadas de Origen, una medida que introduce nuevas reglas para las operaciones de comercio exterior y las actividades de importación.
Gracias a esta herramienta, los importadores podrán conocer con anticipación cuál será la evaluación de la aduana respecto del origen de los productos que ingresen al país. Esto les permitirá planificar mejor cada operación, al contar previamente con información sobre impuestos aplicables, requisitos normativos y otros costos vinculados a la importación.
La iniciativa también busca agilizar trámites y simplificar procesos administrativos para las empresas que operan con mercadería proveniente del exterior. Además, el nuevo sistema apunta a alinear los procedimientos locales con prácticas y estándares utilizados en los principales mercados internacionales de comercio exterior.
Con estas decisiones, ARCA avanza de manera simultánea en distintos frentes. Por un lado, actualiza los parámetros del Monotributo y otros valores tributarios para acompañar la evolución de la inflación. Por otro, fortalece los mecanismos de control fiscal sobre las operaciones digitales, las transferencias y los movimientos financieros electrónicos, un área que gana cada vez más relevancia en una economía donde gran parte de las transacciones se realizan a través de medios digitales.