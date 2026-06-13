RESISTENCIA UNA MUJER EMBARAZADA FUE HALLADA SIN VIDA EN SU DOMICILIO

Los doctores diagnosticaron que fue por un Supuesto paro Cardiorrespiratorio.

Hoy, pasadas las 4, tras un llamado de emergencia, efectivos de la Comisaría Novena fueron los primeros en llegar al lugar ubicado sobre avenida Lonardi al 2600 aproximadamente, donde familiares informaron que una mujer de 33 años, que cursaba un embarazo de siete meses, se había descompensado momentos antes mientras se encontraba en su dormitorio.

Ante la situación, los uniformados solicitaron asistencia médica urgente. Minutos después arribó una ambulancia, cuya médica a cargo examinó a la paciente y confirmó que tanto la mujer como el feto no presentaban signos vitales. Posteriormente intervino el médico policial de turno, quien realizó una evaluación preliminar y diagnosticó una “Supuesta Muerte por Paro Cardiorrespiratorio no Traumático Compatible con un Cuadro de Eclampsia».

Finalmente, por disposición de la magistratura en turno, el cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina y Ciencias Forenses para la realización de la autopsia correspondiente

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