COLONIA ELISA  ALLANAMIENTO ANTIDROGAS: SECUESTRAN COCAÍNA, MARIHUANA Y UNA BALANZA DIGITAL

Además aprehendieron a un hombre de 26 años por “Supuesta infracción a la Ley Nº23.737 de Estupefacientes”.

Ayer, en horas de la noche, efectivos de la División Operaciones Drogas General San Martín llevaron adelante un allanamiento en un domicilio, por presunta venta de estupefacientes.

Como resultado del procedimiento, los agentes secuestraron 15 envoltorios con cocaína, con un peso total de 6,1 gramos; dos envoltorios con marihuana, con un peso total de 7,9 gramos; una balanza digital de precisión; un celular; dinero en efectivo y una importante cantidad de recortes de polietileno utilizados para el fraccionamiento de sustancias.

Asimismo, fue aprehendido un hombre de 26 años, quien fue notificado en la causa por “Supuesta infracción a la Ley Nº23.737 de Estupefacientes”.

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