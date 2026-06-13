SAENZ PEÑA  CONTROLES VIALES CULMINARON CON LA RETENCIÓN DE DOS RODADOS POR INFRACCIONES

Los rodados circulaban realizando maniobras peligrosas en la vía pública. La intervención se concretó en coordinación con inspectores de Tránsito Municipal.

En el marco de un operativo de seguridad vial y prevención, personal del Departamento 911 llevó adelante un procedimiento durante la madrugada de este sábado en la zona céntrica de la ciudad, con el objetivo de prevenir conductas que pongan en riesgo la seguridad de conductores y peatones.

La intervención se desarrolló luego de que los agentes detectaran la circulación reiterada de vehículos no aptos para el tránsito urbano, principalmente cuatriciclos y motocicletas tipo cross de competición, cuyos conductores realizaban maniobras peligrosas en distintos sectores.

Para evitar situaciones de riesgo, el personal policial implementó una estrategia de seguimiento discreto y monitoreo, logrando identificar a los responsables una vez que detuvieron su marcha.

Como resultado del operativo, se procedió a la retención preventiva de un cuatriciclo Yamaha 700 cc y una motocicleta Honda 450 cc, ambos sin dominio colocado. Posteriormente, inspectores de la Dirección de Tránsito Municipal labraron las actas de infracción correspondientes por incumplimientos a la normativa vigente.

Finalizadas las diligencias administrativas, los conductores fueron notificados de las infracciones.

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